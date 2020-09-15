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محافظ المزاحمية يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

محافظ المزاحمية يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية
http://almnatiq.net/?p=903349
المناطق - الرياض

دشن سعادة محافظ المزاحمية خالد العجمي حملة تطعيم الانفلونزا الموسمية بحضور مدير مستشفى المزاحمية الدكتور عادل بن عميره ومساعد مدير المستشفى للرعاية الصحية الاولية عبدالعزيز الزير والدكتور عبدالسلام والممرض عبدالله بحري .
وأوضح الدكتور عبدالسلام أن الحملة ستنفذ في جميع مراكز الرعاية الأولية التابعة للقطاع بالمحافظة وتستهدف مرضى الأمراض المزمنة, والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والمصابين بالأمراض المزمنة كالضغط ، وداء السكري ، ومرضى القلب ، والكلى .
ونوه إلى أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ لقاح الانفلونزا، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنب لمس العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال، والحرص على نظافة المكان.
يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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