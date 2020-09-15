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التداولات: 14.7 مليار ريال..

مؤشر سوق السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8321.74 نقطة

مؤشر سوق السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8321.74 نقطة
http://almnatiq.net/?p=903353
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 65.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8321.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكيميائية، والوطنية، وعناية، ونماء للكيماويات، والدوائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأسماك، والجوف، والشرقية للتنمية، والخزف السعودي، وجاكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 6.00%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والأسماك، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 696.16 نقطة ليقفل عند مستوى 12544.78 نقطة، وبتداولات بلغت 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 760 ألف سهم تقاسمتها 1462 صفقة.

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