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أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي عن أنشطة وبرامج سجون المنطقة

أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي عن أنشطة وبرامج سجون المنطقة

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أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي عن أنشطة وبرامج سجون المنطقة

أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي عن أنشطة وبرامج سجون المنطقة
http://almnatiq.net/?p=903364
المناطق / بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة، اليوم , مدير سجون المنطقة اللواء خالد الجربوع ، الذي قدم للسلام على سموه ، وتسلميه تقريراً وثائقياً لأنشطة وبرامج إدارة سجون المنطقة لعام 1441هـ.

واستمع سموه خلال اللقاء من العميد الجربوع ما شهدته الإصلاحيات من تطوير والخطط المستقبلية, إلى جانب الجهود التي بذلت لتعزيز الوقائية وساهمت في خفض اعداد المصابين بالفيروس داخل الاصلاحيات , إلى جانب برامج التواصل الاجتماعي والأسري مع النزلاء، والرعاية الاجتماعية ، والتدريب المهني ، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية التي تساهم في إعادة تأهيل النزلاء ، وتضمنت برامج التوجيه الفكري والمعنوي ، والجناح المثالي وجناح ثقة وما تشتمله من قاعات للمحاضرات وغيرها.

وثمن سمو الأمير فيصل بن مشعل , جهود المديرية العامة للسجون بمنطقة القصيم بما شاهده من خلال هذا التقرير , مشيداً بما تم بذله من أعمال وقائية واحترازية في كافة اصلاحيات المنطقة ساهمت في الوقاية والحفاظ على النزلاء كافة والتقليل من عدد الإصابات بفيروس كورونا ، مؤكداً سموه أهمية تطوير برامج تأهيل النزلاء، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع ، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

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