أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في قاعة الاجتماعات بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, اجتماع اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ورئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن العرفج، وأعضاء اللجنة.

واستهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من سمو أمير منطقة القصيم رفع فيها الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ على دعم ومتابعة كل المشاريع التنموية بالمنطقة ، واصلاً شكره لكافة أعضاء اللجنة على ما يبذلونه من جهود في إنجاز الأعمال ، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يعين الجميع لكل مافيه خير ومنفعة تنموية للمنطقة.

واستعرض رئيس اللجنة لسموه خلال الاجتماع تقرير اللجنة لمشاريع الإدارات الحكومية تحت الإنشاء إضافة إلى المشاريع المتعثرة ، وما نفذ من مشاريع المنطقة القائمة والمتوقفة في عدد من القطاعات الحكومية ونسبة الإنجاز فيها ، مشيراً إلى أن العمل جار على استكمال طريق الملك عبدالله وتقاطعي علي بن ابي طالب والملك فيصل بمدينة بريدة , بالإضافة إلى مشروع مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الرس , واستكمال المشاريع المتعثرة بقطاع التعليم في الرس والبكيرية والمذنب.

ووجه سموه اللجنة بالإسناد إلى أعمالهم السابقة العمل على متابعة الصيانة والتجميل في المشاريع المنفذة ، والتعاون في ذلك مع هيئة المهندسين بالمنطقة لأهميتهما وارتباطها الوثيق باستمرار المشاريع الخدمية ، وديمومة عطائها ، ومراعاة الالتزام بمعايير الجودة.

بعد ذلك انتقل سمو الأمير فيصل بن مشعل وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع لمناقشة الأسباب في بعض المشاريع المتعثرة لعدة جهات حكومية وخدمية بمنطقة القصيم ووضع الحلول المناسبة لها.

وأكد سموه على أهمية العمل والمتابعة باستمرار لرفع مستوى البنية التحتية وجودة الحياة ، والعمل على تذليل المعوقات في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- من دعم جميع قطاعات الدولة ، التي تسعى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم هذه المشاريع الخدمية ، منوهاً بالدور الذي يقوم به مديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة وبذلهم الجهود المرجوة منهم في تعجيل سير المشاريع المتعثرة وتجاوبهم مع اللجنة ، منوهاً بالجهود التي يبذلها أعضاء لجنة متابعة المشاريع في ذلك ، مشدداً على أهمية التركيز في متابعة تنفيذ المشاريع ومضاعفة الجهود للوصول إلى تحقيق المزيد من النتائج لخدمة المنطقة وأهلها.

وأوضح رئيس اللجنة لمتابعة المشاريع بالقصيم المهندس عبدالرحمن بن سلطان العرفج من جانبه ، أن دعم القيادة والجهود المبذولة من لدن سمو أمير منطقة القصيم عجلت سير مشاريع المنطقة ولله الحمد، مشيراً إلى أن لجنة متابعة المشاريع خلصت إلى العديد من الأعمال المرتبطة والمقدمة من الجهات ذات العلاقة خلال الاجتماع، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يبذله من جهود تجاه إنجاز المشاريع المتبقية, سائلاً المولى عز وجل التوفيق.