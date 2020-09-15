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وصفه بالتظاهرة الاقتصادية الاستثنائية..

نائب سفير الإمارات لدى المملكة يزور مهرجان بريدة للتمور

نائب سفير الإمارات لدى المملكة يزور مهرجان بريدة للتمور
http://almnatiq.net/?p=903378
المناطق / بريدة

زار نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية سالم بن إبراهيم النقبي اليوم مهرجان بريدة للتمور المقام بمدينة التمور ببريدة ، والذي أنطلق في 5 أغسطس 2020 ويستمر لمدة 45 يوماً.

واطلع النقبي في جولة تعريفية على مكونات مهرجان بريدة للتمور ، واستمع لشرح من المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور خالد النقيدان عن المهرجان وآلية العمل بالسوق وفترة بدايته ونهايته ، وتشغيل أول مهرجان للتمور بالمملكة وطريقة المزادات وأنواع التمور وأصنافها ، ونسبة ما يشكله السوق من تمور السكري بنحو 80% وما تحتضنه منطقة القصيم من عدد النخيل البالغة 8 مليون نخلة ، بالإضافة إلى الصناعات المشتقة والتحويلية من التمور وآلية التعبئة والتصدير داخل المملكة ، كما شاهد عرض مرئي عن المهرجان بحضور أمين عام الغرفة التجارية بمنطقة القصيم محمد الحنايا.

وأبدى نائب سفير دولة الإمارات عقب الجولة عن مدى إعجابه بمهرجان بريدة للتمور وتفرده كتظاهرة اقتصادية استثنائية ، مؤكداً أن الأرقام التي اطلع عليها عن المهرجان تعكس وبشكل جلي مدى أهميته اقتصادياً كسلعة استراتيجية غذائية تحقق الأمن الغذائي لدعم الصادرات الوطنية السعودية لتسهم في جهود التنويع الاقتصادي للمملكة ، مشيداً بالتنظيم الاحترافي للمهرجان وتناغم فريق العمل ، مؤكداً اعتزازه بمثل هذه المهرجانات النوعية ، مثمناً جهود العاملين في المهرجان في المحافظة على النخيل وإنتاجها من التمور وخدمة المزارعين ، متمنياً للقائمين على المهرجان التوفيق والمزيد من التقدم.

وفي نهاية الزيارة قدم المدير التنفيذي للمهرجان هدية تذكارية لنائب السفير الإماراتي،

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