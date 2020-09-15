ولي العهد الكويتي يؤكد على مكافحة الفساد واجتثاث جذوره

المناطق - الرياض

قال نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، إنه “لا حصانة لفاسد”، مشددا على “معاقبة المقصر وعدم التهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره”.

وأكد الشيخ نواف على تقديم وتسخير كافة أشكال الدعم اللازم من الدولة لضمان قيام هيئة مكافحة الفساد بالمسؤولية الملقاة على عاتقها.

وشدد على أهمية تطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية، لأنها أولية وطنية لتحقيق الإصلاح الشامل.

وجاءت تصريح نائب أمير الكويت ولي العهد خلال استقباله رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، حيث أعرب الشيخ نواف عن شكره لرئيس وأعضاء الهيئة على جهودهم في المتابعة مع الجهات المعنية لترجمة ميثاق النزاهة في استئصال الفساد بكافة صوره وأشكاله.