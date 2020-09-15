محافظ المجمعة يستقبل مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض

الرياض - فلاج الشعيفاني

استقبل صاحب السمو الأمير / عبدالرحمن بن عبدالله ال سعود محافظ محافظة المجمعة بمكتبه بديوان المحافظة سعادة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ/ عبدالرحمن بن عمر المقبل

والذي قدم لسموه خطط وتوجهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمحافظة وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع التي تساهم بارتقاء خريجي التدريب التقني من برامج التوظيف وبرامج البكالوريوس المسائي ودعم منشآت المنطقة بتخصصات حديثة تخدم سوق العمل وتواكب رؤية وتطلعات رؤية المملكة 2030 والقيادة الرشيدة.

وفي نهاية اللقاء قدم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض شكره وتقديره لـسمو محافظ المجمعة على الدعم الذي تتلقاه منشآت محافظة المجمعة من الكليات والمعاهد للبنين والبنات.

وفي جانب متصل تفقد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المنشآت التدريبية بالمحافظة وتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ومدى التزام منسوبي المنشئات من مدربين ومتدربين، ووقف على الاحتياجات التي تدعم الميدان التدريبي، بعد ذلك عقد اجتماعاً مع قيادات المنشآت لبحث التحديات التي تواجه التدريب والعمل على حلها.