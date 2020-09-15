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تعليم الليث : أكثر من ٨٠٠ مستفيد من مبادرة ( سجلني )

تعليم الليث : أكثر من ٨٠٠ مستفيد من مبادرة ( سجلني )

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تعليم الليث : أكثر من ٨٠٠ مستفيد من مبادرة ( سجلني )

تعليم الليث : أكثر من ٨٠٠ مستفيد من مبادرة ( سجلني )
http://almnatiq.net/?p=903403
مكة - عادل الزهراني

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة الليث ، مبادرة (سجلني) تحت شعار : معاً في الوصول إلى منصة مدرستي ، حيث قامت  فكرة المبادرة على إنشاء ١٦ مركزا تقنياً في المدارس ومكاتب التعليم تتوزع جغرافياً في أرجاء المراكز والمحافظات التابعة لإدارة التعليم ، وتهدف إلى دعم ومساندة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم خارج أوقات الدوام الرسمي لمعالجة مشكلات تسجيل الدخول في منصة مدرستي وبرنامج ( Teams) ، وذلك من خلال حزمة من الخدمات النوعية التي تم تقديمها عبر هذه المراكز تتمثل في التالي :  تسجيل الطلبة والطالبات الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المنصة وذلك بحضورهم لمقرات الدعم ، وتقديم الخدمة لهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، التواصل مع المستهدفين وتقديم الدعم والمساندة لهم هاتفياً ، الرد على الأسئلة والاستفسارات عن أدوات المنصة والعمل على توضيحها ، والتعامل مع المنصات والبرامج التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم.

من جانب آخر بلغ عدد المستفيدين من المبادرة ٨٦١ طالباً وطالبة ، فيما كان عدد العاملين ٦٣ معلماً ومعلمة ومشرفاً تربوياً ومشرفة تربوية وإدارياً وإدارية ، بلغت عدد ساعات عملهم خلال ثلاثة أيام عمل ١٤٤ ساعة في كافة المراكز .

بدوره أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي  بجهود القائمين على المبادرة ، مؤكداً بأنها تأتي امتداداً لسعي الإدارة الحثيث إلى التوجه بعملياتها وفعالياتها المتنوعة نحو المجتمع المحلي على اعتبار أنهم شركاء مهمين في العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات  ، وحرصاً من الإدارة على تقديم الحلول المناسبة لهم وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه تعلم أبنائهم ، لضمان استمرار رحلتهم التعليمية عن بعد ، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمات والخيارات التي توفرها منصة مدرستي .

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