بر جدة تطلق مبادرة (تعليمهم يستمر) بالتعاون مع (كاوست)

جدة - عادل الزهراني

أطلقت جمعية البر بجدة بالاتفاق مع مؤسسة صالح عبدالله كامل ((رحمه الله)) الخيرية وأكاديمية دله للعمل التطوعي مبادرة (تعليمهم يستمر) لمنح أجهزة الحاسب الآلي للطلاب والطالبات من الأيتام والأسر المستفيدة من الجمعية.

وقد جاءت هذه المبادرة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ( كاوست )التي بادرت بدعم الجمعية بتقديم أجهزة حاسب الي وأجهزة لوحية حديثة ومتطورة بالإضافة لجميع مستلزماتها بأعداد كبيرة .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي أن مبادرة (تعليمهم يستمر) تقوم فكرتها على تأهيل أجهزة الحاسب الآلي المستعملة وإعادة برمجتها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات البرامج التعليمية ومن ثم توزيعها على الأيتام وأبناء الأسر المستفيدة الذين تكفلهم الجمعية، مبيناً أن المبادرة تهدف إلى تثقيف وتعليم الأبناء كيفية استخدام الأجهزة والتعامل معها بعد توفيرها لهم، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية في دعم الطلاب والطالبات المعسرين، في ظل التعليم عن بعد الذي بات يشكل حاجة مُلحة فرضتها جائحة كورونا.

ونوه العتيبي أن الجمعية ركزت على أهمية توفير أجهزة الحاسب الآلي لأبناء وبنات المستفيدين من خدماتها خصوصاً الأسر التي لديها عدة أبناء منتظمين بالمدارس ولا يمكنهم توفير احتياجاتهم التي تعينهم على التفوق والنجاح في عصر التعليم عن بعد.

وقالت الدكتورة نجاح عشري النائب والمشارك الاعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الاستراتيجي أنه من خلال البرامج المتنوعة لقسم المسؤولية الاجتماعية بالجامعة نولي اهمية قصوى لتقديم برامج موجهة لإعداد المواهب اليافعة وبخاصة التي لم تتح لها الفرص الكافية لإستكشافها وتنميتها.

حيث يتمكنوا من اكتساب الثقة ومهارات التعامل مع الاخرين بالاضافة إلى ممارسة مجموعة واسعة من الانشطة العلمية والثقافية والرياضية ليصبحوا ضمن المرشحين المستقبليين للجامعة .

ونولي الشراكة مع الجهات الخيرية بالمملكة اهتماما كبيرا لتأتي هذه المبادرة تتويجا لجهود مشتركة بين الجامعة و جمعية البر بجدة.

هذا ويحظى أبناء بر جدة بدور الضيافة التابعة لها بالاهتمام والعناية بالجانب التعليمي حيث بلغت نسبة نجاح الأبناء والفتيات في المراحل التعليمية 90% في عام 2019م وتحرص الجمعية على استمرار تفوق الأبناء وتطورهم من أجل أن يكونوا عناصر إيجابية ومؤثرة في المجتمع في المستقبل القريب.