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الحكومة اليمنية تجدد حرصها الكامل على إحلال السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث

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الحكومة اليمنية تجدد حرصها الكامل على إحلال السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث

الحكومة اليمنية تجدد حرصها الكامل على إحلال السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث
http://almnatiq.net/?p=903409
المناطق - واس

جددت الحكومة اليمنية حرصها الكامل على إحلال السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 (2015).
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط .
وأكد السفير السعدي على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس والانخراط بإيجابية مع الجهود المتصلة بوقف إطلاق النار والإجراءات الاقتصادية والإنسانية واستئناف العملية السياسية, لافتاً النظر إلى أن الميليشيات الحوثية تقوم بالمقابل بتقويض تلك الجهود والاستمرار في التصعيد والحرب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المدن اليمنية المأهولة بالسكان وخاصة في محافظة مأرب.
وأكد السعدي التزام حكومة بلاده بتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وفقاً للخطط الزمنية المحددة, مثمناً دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني للتخفيف من معاناته في جميع المراحل المختلفة، و حرصهم على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض.
وتطرق السفير السعدي إلى ممارسات ميليشيا الحوثي واستمرارها في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة و الذي تحول إلى مرحلة جديدة من التصعيد و تفاقم الصراع.

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