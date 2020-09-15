بلدية الخبر تنذر 7 مكاتب لتأجير السيارات لعدم التزامها بالأنظمة

الخبر - فتحية عبدالله

قامت بلدية محافظة الخبر بحملة على مكاتب تأجير السيارات بحي الثقبة شملت زيارة 16 مكتب.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن إدارة الخدمات بالبلدية رصدت خلال الحملة 7 ملاحظات تم على إثرها توجيه إنذارات للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، تمثلت أغلبها في إن بعض تلك المكاتب تعمل دون ترخيص، وعدم الالتزام بإيقاف السيارات في مواقف خاصة بالمكتب وإيجاد مواقف مخصصة للشركة أو المكتب، وكذلك استخدام الشوارع المحيطة بالمكتب أو المواقف العامة وتخصيصها كمواقف للمكتب، منوها بأن كل مكتب أو شركة ملزم بتوفير عقد لساحة تخصص لمواقف السيارات التابعة لها.

وأكد الزايدي استمرار الزيارات بشكل دوري على مكاتب تأجير السيارات للتأكد من التزامها وعدم مخالفتها للنظام، محذرا في الوقت ذاته بعدم التهاون مع المخالفين أو السماح لهم باستغلال المواقف العامة أو تخصيصها للمكتب.