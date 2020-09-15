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غرفة الأحساء تُنظّم دورة “فن تقديم الاستشارات القانونية”.. الأربعاء 30 سبتمبر

غرفة الأحساء تُنظّم دورة “فن تقديم الاستشارات القانونية”.. الأربعاء 30 سبتمبر

المنطقة الشرقية

غرفة الأحساء تُنظّم دورة “فن تقديم الاستشارات القانونية”.. الأربعاء 30 سبتمبر

غرفة الأحساء تُنظّم دورة “فن تقديم الاستشارات القانونية”.. الأربعاء 30 سبتمبر
http://almnatiq.net/?p=903415
الأحساء - فتحية عبدالله

تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بمنصة التدريب الرقمي، دورة افتراضية عن بُعد، للرجال والسيدات، بعنوان (فن تقديم الاستشارات القانونية)، تقدمها المحامية والمستشارة القانونية نورة الونده القحطاني، وذلك يوم الأربعاء 13صفر1442هـ الموافق 30 سبتمبر2020م، من الساعة 5:30 عصرًا ولمدة ثلاث ساعات.
وتأتي الدورة ضمن باكورة برامج المنصة الجديدة التي تواكب عملية التحول الرقمي التي أقرتها وركّزت عليها رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال توفير خدمات تدريبية رقمية وتوفير حلول تدريبية مبتكرة تسهم في تطوير مهارات وقدرات منسوبي قطاع الأعمال والمهتمين عن بُعد في أي وقت وأي مكان، بما يساهم في بناء وتدريب وتوظيف كوادر وكفاءات وطنية ذات تأهيل وكفاءة عالية.
وتتناول الدورة محاور عدة، من بينها: التعريف بالاستشارة القانونية وعناصرها، منهجية الاستشارة القانونية ومراحلها، أبرز المهارات التي يجب توافرها لدى مقدم الاستشارة، مراحل تكوين الاستشارة القانونية، العوامل المساعدة للقانوني على إتقان الصياغة القانونية، علمًا بأن المشاركين من المتدربين سينالون شهادة تدريب معتمدة من الغرفة.
والجدير ذكره أن الاستشارات القانونية تُعد إحدى الركائز المهمة في مختلف المجالات العامة والخاصة ومشاريع قطاع الأعمال، لما تمثله المجالات القانونية كالأنظمة والعقود والاتفاقات المكتوبة من حماية للأطراف كافة من نشوء النزاعات والخلافات ويمنحها الاستدامة والاستقرار والنمو، وتوفر لها الحماية اللازمة.
يُشار إلى الغرفة أطلقت مؤخرًا منصة “التدريب الرقمي” لإدارة التدريب عن بُعد، عبر سلسلة من البرامج والدورات الافتراضية التفاعلية المُصممة وفق أحدث أساليب التدريب والحلول الرقمية التي تتبع أفضل المعايير والبرامج المعتمدة ذات الجودة العالية في مجالات التدريب الرقمي.

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