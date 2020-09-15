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عبدالله بن زايد لنتنياهو : شكراً لك على اختيار السلام ووقف الضم

عبدالله بن زايد لنتنياهو : شكراً لك على اختيار السلام ووقف الضم
http://almnatiq.net/?p=903424
المناطق - وكالات

توجه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالشكر على اختيار السلام ووقف ضم الأراضي الفلسطينية، وهو ما يعزز الإرادة المجتمعة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
وأضاف “إننا اليوم نشهد فعلاً سيغير الشرق الأوسط ويبعث الأمل حول العالم”، مشيراً إلى أن “كل خيار غير السلام يعني الدمار والفقر والمعاناة الإنسانية”، لافتاً إلى أن “الرؤية الجديدة التي بدأت تتشكل باجتماعنا اليوم لمستقبل منطقة مليئة بالطاقات الشابة ليست شعاراً نرفعه من أجل مكاسب سياسية، فالجميع يتطلع لخلق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً”.

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