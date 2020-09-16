حمدالله يقود النصر إلى الصدارة القارية

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قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر الأول لكرة القدم، فريقه إلى انتصار ثمين أمام سباهان الإيراني، بهدفين دون مقابل، الثلاثاء، ضمن المرحلة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020، في لقاء أقيم على ملعب السد في قطر.

ورفع النصر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، مقتنصاً الفرصة التي أتيحت له بالانفراد في المركز الأول، مستثمراً تعادل السد القطري مع العين الإماراتي 3-3، فيما جاء الفريق القطري ثانياً بخمس نقاط، والإماراتي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وبدأت المباراة مع تمركز للاعبي النصر في مناطق الفريق الإيراني، ومحاولات سريعة لتشكيل هجمات متتالية على المرمى، ولكن التكتل الدفاعي لسباهان كان حائلاً بين مهاجمي الأصفر وبلوغ الشباك.

ومع تقدم زمن المواجهة، سنحت بعض الفرص للفريق الإيراني، معتمداً على الكرات المرتدة، مع تألق لقلبي الدفاع، البرازيلي مايكون، وعبدالله مادو، حيث نجحا في تقليل خطورة منافسهم في عدد من دقائق اللقاء.

وبعد هجوم مستمر، تحصل الأصفر على كرة ثابتة في منتصف الملعب، قام جونزالو مارتينيز الوافد الجديد بتنفيذها، مرسلاً كرة عرضية إلى منطقة الجزاء وجدت المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي حولها برأسية في الشباك كهدف أول (29).

ومع بداية الشوط الثاني، عاد حمدالله لوضع بصمته مجدداً في المباراة، حيث تمكن من إضافة الهدف الثاني لفريقه، بعد متابعة كرة عائدة من سلطان الغنام (48)، ليرفع المغربي رصيده التهديفي إلى 8 مع الأصفر كأكثر اللاعبين تسجيلاً تاريخياً، و4 على مستوى البطولة الجارية.

ويلعب النصر مباراته المقبلة، أمام سباهان الإيراني أيضاً، يوم الجمعة المقبل 18 سبتمبر الجاري، في مواجهة الرد، قبل أن يلاقي السد القطري الإثنين 21 سبتمبر، ثم العين الإماراتي في آخر مباريات المجموعة الجمعة 24 من الشهر ذاته.