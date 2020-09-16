التعاون يخسر.. ويبقى متصدرا

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المناطق - متابعات

احتفظ فريق التعاون الأول لكرة القدم، بصدارة مجموعته الثالثة في دوري أبطال آسيا، رغم خسارته بهدف دون رد أمام بیرسبولیس الإيراني، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.
ويدين الفريق الإيراني بالفوز للاعبه خليل شجاع، الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 83، ليبقى التعاون عند 6 نقاط في صدارة المجموعة ، فيما رفع الإيراني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث .
وبدأت المباراة متكافئة من جانب الفريقين مع أفضلية نسبية لفريق التعاون، الذي أجاد لاعبوه الانتشار في الملعب، لكن غابت حلولهم الهجومية أمام الفريق الإيراني، الذي ظهر بخطوط متباعدة معتمداً على المرتدات، وكان الفريق القصيمي قريباً من تحقيق هدف السبق في أكثر من فرصة، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.
وانطلق الشوط الثاني بسيطرة واضحة من فريق بیرسبولیس واستطاع لاعبوه التحكم في مجريات اللعب، وكانو قريبين من التسجيل لكن كرة سيمك نعمتي اصطدمت بالشباك الخارجي لمرمي البرازيلي كاسيو دوس أنجوس حارس التعاون عند الدقيقة 60.
وأثمر ضغط الفريق الإيراني عن هدف بواسطة خليل شجاع الذي استفاد من كرة من ضربة ركنية أمام المرمى، سددها وسط شرود من مدافعي التعاون عند الدقيقة 83، انتهت عليه المباراة.

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