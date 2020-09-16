احدث الأخبار

رئيس شؤون الحرمين يقف على عدد من مشروعات المسجد النبوي إلكترونياً
أبرز المواد
 الدوري الألماني: عودة تجريبية للجماهير الرياضية بنسبة 20%
أبرز المواد
 اتفاقية بين الأمن العام والجمارك للتعاون والتكامل في مكافحة الجريمة
أبرز المواد
 قائد عسكري يمني: الصف الجمهوري سينتصر والميليشيا في أضعف حالاتها
أبرز المواد
 التعليم تطلق مسابقة “مدرستي” الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد
أبرز المواد
 “اشتباك” بالتصريحات بين ترامب وبايدن.. والسبب حرائق الغابات
أبرز المواد
 نيمار: تصرفت كالأحمق.. والشتائم جزء من اللعبة
أبرز المواد
 التضخم في المملكة يرتفع 6.2% خلال أغسطس
أبرز المواد
 علامة على الجلد يمكن أن تنذر بقرب حدوث نوبة قلبية
أبرز المواد
 “اللبنة الأولى للبناء على القمر”… ناسا تحث الشركات على تعدين صخور القمر
أبرز المواد
 التعاون يخسر.. ويبقى متصدرا
أبرز المواد
 حمدالله يقود النصر إلى الصدارة القارية
أبرز المواد
رئيس شؤون الحرمين يقف على عدد من مشروعات المسجد النبوي إلكترونياً

رئيس شؤون الحرمين يقف على عدد من مشروعات المسجد النبوي إلكترونياً

أبرز المواد
الدوري الألماني: عودة تجريبية للجماهير الرياضية بنسبة 20%

الدوري الألماني: عودة تجريبية للجماهير الرياضية بنسبة 20%

أبرز المواد
اتفاقية بين الأمن العام والجمارك للتعاون والتكامل في مكافحة الجريمة

اتفاقية بين الأمن العام والجمارك للتعاون والتكامل في مكافحة الجريمة

أبرز المواد
قائد عسكري يمني: الصف الجمهوري سينتصر والميليشيا في أضعف حالاتها

قائد عسكري يمني: الصف الجمهوري سينتصر والميليشيا في أضعف حالاتها

أبرز المواد

قائد عسكري يمني: الصف الجمهوري سينتصر والميليشيا في أضعف حالاتها

قائد عسكري يمني: الصف الجمهوري سينتصر والميليشيا في أضعف حالاتها
http://almnatiq.net/?p=903451
المناطق - الرياض

أكد قائد محور بيحان – قائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن اليمني مفرّح بحيبح، أن صف الجيش الوطني الجمهوري هو من سينتصر، لافتاً النظر إلى أن ميليشيا الحوثي الكهنوتية أصبحت في أضعف حالاتها، ولم تعد لديها القوة التي كانت تتمتع بها في السابق سواء في العتاد أو الأفراد.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن اللواء بحيبح قوله إن الجيش اليمني والمقاومة كبّدوا الميليشيا الحوثية خسائر بشرية كبيرة، وكنموذج على ذلك خسرت الميليشيات في مسافة لا تتجاوز 5 كم أكثر من 500 شخص من عناصرها علاوة على الجرحى والأسرى.
ودعا اللواء بحيبح “كل القبائل وأصحاب الضمائر الحية لأن يستعيدوا أبناءهم الذين يقاتلون في صف الحوثي، فالحوثي يدفع بأبناء الناس ولا يهمه مصيرهم فجثث مئات المغرر بهم ما تزال تأكلها الكلاب والغربان في جبال مراد”.
وأكد أن الجيش الوطني ورجال القبائل تعاهدوا على القتال حتى الموت في سبيل الله وفي سبيل الوطن وفي سبيل الحياة بكرامة وعزّة.. لافتاً النظر إلى أن المعنويات مرتفعة جدًا ولا خيار لهم سوى القتال حتى تحقيق النصر، مثمنا دور تحالف دعم الشرعية في الدعم والإسناد الكبير الذي يقدمونه لقوات الجيش الوطن.

روابط ذات صلة

الدوري الألماني: عودة تجريبية للجماهير الرياضية بنسبة 20%

الدوري الألماني: عودة تجريبية للجماهير الرياضية بنسبة 20%
رئيس شؤون الحرمين يقف على عدد من مشروعات المسجد النبوي إلكترونياً

رئيس شؤون الحرمين يقف على عدد من مشروعات المسجد النبوي إلكترونياً
اتفاقية بين الأمن العام والجمارك للتعاون والتكامل في مكافحة الجريمة

اتفاقية بين الأمن العام والجمارك للتعاون والتكامل في مكافحة الجريمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*