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الدوري الألماني: عودة تجريبية للجماهير الرياضية بنسبة 20%

الدوري الألماني: عودة تجريبية للجماهير الرياضية بنسبة 20%
http://almnatiq.net/?p=903453
المناطق - الرياض

اتفقت المناطق الألمانية اليوم على نموذج تجريبي لمدة ستة أسابيع يقضي بعودة جزئية للجماهير إلى ملاعب كرة القدم مع بداية الموسم الجديد.
ويمكن شغل مدرجات الملاعب بنسبة 20% كحد أقصى بدءًا من موعد انطلاق الموسم الجديد بمباراة بايرن ميونيخ حامل اللقب وبطل أوروبا مع شالكة الجمعة القادم، وذلك حتى نهاية أكتوبر عندها سيُقيّم الوضع مرة أخرى.
وينطوي هذا القرار على عدة قيود حيث لن يُقبل أي متفرج في الملاعب إذا تجاوزت الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد 35 من أصل مئة ألف نسمة على مدى آخر سبعة أيام، كذلك سيعتمد مبدأ التباعد على المدرجات بمسافة (1,5 متر)، مع ارتداء كمامات ومنع بعض المشروبات، مع حصول الجماهير الحاضرة لتذاكر المباريات بالاسم، وعدم قبول جماهير النادي الزائر.
وكانت مباريات الدور الأول من الكأس نهاية الأسبوع الماضي، بمثابة تجربة لبعض الأندية، حيث حضر عشرة آلاف متفرج في دريسدن وخمسة آلاف في ماغدبورغ.
وكان الدوري الألماني أول بطولة كبرى تستأنف منافساتها في منتصف مايو الماضي، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا.

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