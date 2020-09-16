موقع أمريكي : السعودية خامس أقوى دولة في العالم عسكرياً

المناطق - الرياض

كشف موقع “إنسايدر” الأمريكي، أن السعودية حلَّت في المرتبة الخامسة عالميًا بوصفها أقوى دولة في العالم، والأولى إسلاميًا وعربيًا.

وذكر الموقع في تقرير له، أن تصنيف السعودية في المرتبة الخامسة عالميًّا وضع في عين الاعتبار مؤشرات عدة، منها القوى العسكرية، والإنفاق العسكري، والأسلحة التي تملكها.

واستمرت الولايات المتحدة في صدارة قائمة أقوى خمس دول في العالم لعام 2020، وجاء ترتيب أقوى خمس دول في العالم على النحو الآتي:

1- الولايات المتحدة الأمريكية.

2- الصين.

3- الهند.

4- روسيا.

5- المملكة العربية السعودية.