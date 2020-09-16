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البحرين تعلن عن إجراءات دخول القادمين عبر جسر الملك فهد

البحرين تعلن عن إجراءات دخول القادمين عبر جسر الملك فهد
http://almnatiq.net/?p=903469
المناطق - الرياض
أعلنت مملكة البحرين عن الاشتراطات التي يمكن لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد الدخول من خلالها إلى البحرين، والتي تتمثل بأهمية خضوعهم للفحص المختبري للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد 19) على جسر الملك فهد ودفع تكلفته البالغة 60 دينارا بحرينيا، وتحميل تطبيق «مجتمع واعي» والتسجيل فيه، وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية المطلوبة في هذا الشأن، ويتم استثناء هذا الإجراء للقادمين لمن يقوم بإبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية التي تم إجراؤها قبل المغادرة من البحرين عبر تطبيق «مجتمع واعي»، حيث تسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص.
واهابت مملكة البحرين بجميع المسافرين القادمين إليها ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكافة التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية في المملكة، مع ضرورة التزامهم بتعليمات العزل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة سالبة للفحص عند الدخول. وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، سيتم التواصل مع المسافر من قبل السلطات الصحية المعنية، ويتوجب على المسافر الاستمرار بالعزل الذاتي واتباع تعليمات السلطات الصحية بالمملكة.

كما أكدت مملكة البحرين ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، والابتعاد عن التجمعات التي من شأنها نشر الفيروس ونقل العدوى بين فئات المجتمع المختلفة.

ونوهت بأنه عند ملاحظة أي أعراض مشابهة للزكام كالصداع والكحة وفقدان حاستي الشم والتذوق وآلام متفرقة في الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة على الشخص عزل نفسه على الفور والاتصال بالرقم 444 واتباع التعليمات التي سوف تعطى له.

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