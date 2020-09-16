شرفي نصراوي: أنفقت كثيراً على النادي وهذا الأمر حز في خاطري

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قال عضو شرف نادي النصر سابقاً، طلال الرشيد، إنه أنفق أموالاً كثيرة على النادي ولكن ليست بالمبالغ العالية، مبيناً أنه لم يُسجل هذه المبالغ مطلقاً.

وأوضح الرشيد خلال لقائه على قناة “روتانا خليجية”، أنه تكفل بالعديد من اللاعبين وجدد لبعضهم، دون أن يطلب ذكر اسمه، مشيراً إلى أن ما فعله هو حب في النادي وليس له هدف من وراء ذلك.

وأضاف أن النصر أعطاه أشياء كثيرة سواء على مستوى العلاقات الاجتماعية أو الشهرة، لافتاً إلى أنه تعرض للظلم من النادي في فترة من الفترات.

وتابع أن نادي النصر كان وضعه سيئاً جداً عندما حضر له، مبيناً أن ما قام به تجاه النادي لم يُقدر بل بالعكس انقلب ضده وهذا ما حز في خاطره.