الذهب مستقر وأنظار السوق تتجه لاجتماع المركزي الأمريكي

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http://almnatiq.net/?p=903491
المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، بفضل تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن تفاصيل خطط البنك لموازنة أسعار الفائدة مقابل هدفه للتضخم.وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1959.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية 0.1 بالمئة إلى 1968.20 دولار. وظل الدولار ضعيفا مقابل منافسيه مما قدم دعما للذهب.

وقال برايان لان، العضو المنتدب لدى جولد سيلفر للتجارة في سنغافورة إن “الناس يعزفون عن التعامل بسبب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم… هم ينتظرون المزيد من الوضوح بشأن أي الأدوات النقدية التي من المتوقع أن يستخدمها المجلس لدعم هدفه للتضخم فوق اثنين بالمئة”.

ومن المقرر إعلان قرار المجلس بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، ويليه بنصف ساعة مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.

وتبنى البنك المركزي الأميركي الشهر الماضي نهجا أكثر تيسيرا حيال التضخم، وتعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.

ويفرض انخفاض أسعار الفائدة الأميركية ضغطا على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا والذي يستخدم أيضا كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

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