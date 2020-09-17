هل أنت منهم؟… الكشف عن الأشهر التي يولد فيها المعمرون

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http://almnatiq.net/?p=903496
المناطق - الرياض

وجد خبراء أمريكيون أن تاريخ الميلاد يلعب دورا مهما في مصير الشخص، حيث اتضح أنه يعتمد عليه كم من الوقت سيعيش الشخص على هذه الأرض.

وذكر علماء من الولايات المتحدة أنهم حددوا الأشهر التي تقدم لصاحبها طول العمر.

وقام العلماء بتحليل إحصائيات أكثر من 1500 شخص تجاوز عمرهم الـ100 سنة، واتضح أن الوقت الذي ولدوا فيه كان عاملا مهما جدا.

بالإضافة إلى ذلك، تؤثر البيئة وهطول الأمطار ودرجة الحرارة والطقس على نمو الطفل في الرحم. على سبيل المثال، قد تصاب الأم بنزلة برد في الشتاء، مما يؤثر سلبا على الطفل فورا، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

في الشتاء والربيع، تواجه الأمهات نقصا في الفيتامينات، وهو أيضا عامل يؤثر سلبا على الطفل، وفق “الوكالة الفدرالية للأنباء”.

لذلك، ووفقا للعلماء، فإن الأشخاص الذين ولدوا في الخريف لديهم فرصة أكبر للعيش لفترة طويلة.

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