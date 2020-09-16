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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من وزير خارجية روسيا لبحث العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من وزير خارجية روسيا لبحث العلاقات الثنائية

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المنطقة الشرقية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من وزير خارجية روسيا لبحث العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من وزير خارجية روسيا لبحث العلاقات الثنائية
http://almnatiq.net/?p=903516
المناطق - الرياض

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

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