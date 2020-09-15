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نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع مبنى أمانة المنطقة

نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع مبنى أمانة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=903522
جازان -فضه عطيف :

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بجولة تفقدية لمشروع مبنى أمانة منطقة جازان الجديد بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.
واطلع سموه خلال الجولة على مختلف الأقسام بالمبني الذي بلغت قيمته الإجمالية 123.928.162ريالاً ، مستمعًا لشرح مفصل من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان عن المبنى ما يتضمنه من إدارات وأقسام، سيتم تجهيزها بأحدث التجهيزات بما يساعد الكوادر الوطنية من منسوبي الأمانة في تقديم خدمة أفضل للمراجعين للأمانة من أبناء المنطقة والمقيمين بها، إضافة لما ما يتوافر بالمشروع من مرافق خدمية مساندة ومسطحات خضراء ومواقف وغيرها من المرافق الخدمية الأخرى.
ووجه سمو نائب أمير منطقة جازان في ختام الجولة، بسرعة إنجاز المشروع الذي يعد أحد المعالم المميزة بالمنطقة المركزية على الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، وتحفة معمارية حضارية تعكس تطور المنطقة, موكداً ضرورة العمل الجاد والمخلص لتقديم كل ما فيه خدمة الوطن والمواطن إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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