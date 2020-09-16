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توقعات بتسجيل 101% التزاما بتخفيضات النفط لدى أعضاء “أوبك+”

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توقعات بتسجيل 101% التزاما بتخفيضات النفط لدى أعضاء “أوبك+”

توقعات بتسجيل 101% التزاما بتخفيضات النفط لدى أعضاء “أوبك+”
http://almnatiq.net/?p=903535
المناطق_الرياض

قال ثلاثة مصادر بأوبك+ لرويترز اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يبلغ التزام أعضاء مجموعة أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط في أغسطس آب نحو 101 بالمئة.

وتعتزم لجنة فنية للتحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، فيما يُعرف باسم أوبك+، عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم لمناقشة العوامل الرئيسية في السوق والامتثال.

وقال أحد المصادر إن نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية للمجموعة غدا ومن المستبعد أن تعلن عن توصيات لتوسعة تخفيضات الإنتاج حسبما ذكرت مصادر لرويترز الأسبوع الجاري.

ولكن الاجتماع سيمدد مهلة لدول مثل العراق ونيجيريا للتعويض عن زيادات في الإنتاج في السابق.

ويُعقد الاجتماع في ظل تراجع التوقعات للطلب لا سيما توقعات أوبك.

وفي تقريرها الشهري، توقعت أوبك انخفاض الطلب العالمي على النفط إلى 9.46 مليون برميل يوميا هذا العام، ارتفاعا من توقعها قبل شهر لانخفاض قدره 9.06 مليون برميل يوميا.

وتتفق توقعات أوبك مع آفاق متدهورة للطلب من وكالة الطاقة الدولية وكبار المنتجين وشركات التجارة في القطاع.

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