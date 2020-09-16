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مدرس بتبوك يتفاعل مع طلاب ويعد فصلًا دراسيًّا في منزله

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مدرس بتبوك يتفاعل مع طلاب ويعد فصلًا دراسيًّا في منزله

مدرس بتبوك يتفاعل مع طلاب ويعد فصلًا دراسيًّا في منزله
http://almnatiq.net/?p=903537
المناطق_تبوك

حوَّل هايل الرشيدي المدرس بإحدى مدارس منطقة تبوك، حجرة منزله إلى فصل دراسي لشرح دروس مادة الرياضيات للطلاب عبر منصة «مدرستي»؛ وذلك خلال فترة التعلم عن بعد. وقال الحساب الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة تبوك على موقع «تويتر»: «المعلم هايل الرشيدي بثانوية عبدالرحمن بن عوف يُحوِّل إحدى حجرات منزله إلى فصل مدرسي لشرح دروس مادة الرياضيات لطلابه». وهيَّأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، منها 3 قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (يوتيوب) للرجوع إليها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/عمودي 27500). وأضافت الوزارة أنه يستفيد من منصة مدرستي أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من ٢٥٠ ألف فصل افتراضي يومي، بجانب ٥٢٥ ألف معلم ومعلمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين؛ حيث يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات والمهام والأدوار. وأشارت إلى أنه رغم تلك الأعداد الكبيرة داخل منصة واحدة، فإن وزارة التعليم تتكامل مسؤولياتها في هذه المهمة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي؛ لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد؛ وذلك من خلال توفير خدمات الإنترنت، وتسهيل عملية دخول المستفيدين، كما عقدت اتفاقية شراكة مع مايكروسوفت لتقديم الخدمات والامتيازات النوعية مجانًا للمستفيدين مثل OFFICE365، ويتضمن (البريد الإلكتروني مخزنًا سحابيًّا (TEAMS).

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