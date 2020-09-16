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أمير القصيم يتسلّم تقريراً عن مبادرات الجمعية التطوعية بمركز إمباري بعقلة الصقور

أمير القصيم يتسلّم تقريراً عن مبادرات الجمعية التطوعية بمركز إمباري بعقلة الصقور
http://almnatiq.net/?p=903566
المناطق_بريدة

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تقريراً عن مبادرات وأنشطة الجمعية التوعية بمركز إمباري.

جاء ذلك خلال استقبال سموه ، اليوم ، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة , وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ عقلة الصقور حسون الحسون ، ورئيس مركز إمباري عبدالرحمن البشر ، ورئيس الجمعية التوعية بمركز إمباري عبدالعزيز السليمي ، والمشاركين في تلك المبادرات التطوعية.

واطلع سموه عن تلك المبادرات التي قدم شرحاً موجزاً عنها محافظ عقلة الصقور وهي تفعيل مبادرتي سموه الأولى “نهر العطاء” ، استفاد منها 1500 أسرة ، والثانية “عيدنا في بيتنا” استفاد منها رجال الأمن ورجال الصحة والدوائر الحكومية وكذلك الأهالي المراكز  التابعة لمحافظة عقلة الصقور ، مشيراً لسموه عن عدم إغفال الجمعية لمبادرة تدريب وتأهيل أكثر من 60 متطوعاً من المتطوعين في نطاق خدمات الجمعية لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، وعقد شراكة مجتمعية مع تعليم عقلة الصقور لتأمين أجهزة حاسب آلي للأسر المحتاجة ، وغيرها من المبادرات التي تصب في مصلحة المجتمع في هذا الوطن الغالي.

ورحب سموه بالجميع ، وأشاد بتلك الخطوات المباركة من الجمعية التطوعية بمركز إمباري ، مثمناً عالياً تلك الجهود التي قام بها رئيس الجمعية عبدالعزيز السليمي وأعضاء الفريق التطوعي من منسوبي الجمعية ، منوهاً بما شاهده واطلع عليه في هذا الخصوص والعمل على تلك المبادرات المتنوعة منها الخيرية والتعليمية والمجتمعية ، مشيداً بمتابعة واهتمام محافظ عقلة الصقور لهذه الأعمال التطوعية التي تقدم بالمحافظة ، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم في تنمية العمل التطوعي بالمنطقة .
من جانبه عبر رئيس الجمعية التوعية بمركز إمباري , عن شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته للارتقاء بالعمل في المجالات التطوعية والوصول بها إلى أعلى المستويات لخدمة المنطقة وأهاليها .

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