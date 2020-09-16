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أمير القصيم يضع حجر الأساس لمستشفى إرادة والصحة النفسية بتكلفة أكثر من 11 مليون ريال

أمير القصيم يضع حجر الأساس لمستشفى إرادة والصحة النفسية بتكلفة أكثر من 11 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=903567
المناطق_بريدة

 وضع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , حجر الأساس لتوسعة مستشفى إرادة والصحة النفسية بمدينة بريدة , بمشاركة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن طريق الاتصال المرئي “عن بعد” , بتبرع وقف الشيخ سليمان الراجحي بقيمة اجمالية قدرها 11,250,000 مليون ريال, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان الشايع , ومدير عام الشؤون الصحية المكلف أيمن الرقيبة , ورجل الأعمال سليمان الراجحي.

 

حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه , بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم , تلا ذلك القى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة كلمة أشار من خلالها على أن توسعة مستشفى الصحة النفسية من المشاريع المهمة لفك الاختناق ومواصلة تقديم الرعاية الصحية بمنطقة القصيم والتي تحظى بتطور كبير في شتى المجالات ومنها الخدمات الصحية , منوهاً بما قدمته القيادة ـ أيدها الله ـ من خلال هذه الجائحة والتي أثمرت في انقاذ العديد من الأرواح ووضعت المملكة ضمن الدول المتقدمة من خلال الرعاية الصحية , مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه ودعمه الدائم لكافة الأعمال المساهمة في تطوير القطاع الصحي بالمنطقة , وللشيخ سليمان الراجحي على مواقفه الدائمة في تنمية وتعزيز كافة الشراكات المجتمعية مع القطاع الصحي, بعد ذلك قدم عرضاً مرئياً عن مشروع توسعة مستشفى الصحة النفسية , تلا ذلك كلمة للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان الشايع , أوضح من خلالها على أن التوسعة تشمل غرف تنويم وصالات طعام وغرف عزل وغرف أطباء وتمريض وعلاج بتكلفة تصل إلى 11,250,000 مليون ريال  ويسهم فيه رفع السعة السريرية من 200 سرير الى 300 سرير مبيناً ان العمل قائم على قدم وساق على مواصلة الجهود لخدمة المستفيدين من الخدمات الصحية بالمنطقة , مشيراً على أن الترابط الذي يقدمه الزملاء بدعم وتوجيه سمو أمير منطقة القصيم ومتابعة معالي الوزير عزز وبشكل كبير من رفع مستويات الخدمات المقدمة .

 

عقب ذلك شهد سموه توقيع اتفاقية شراكة بين التجمع الصحي وبين اوقاف الراجحي لانشاء مشروع توسعة مستشفى الصحة النفسية , ووضع سموه بعد ذلك حجر الأساس لمشروع التوسعة.

 

وأكد سمو أمير منطقة القصيم عن سعادته وفخره بما يتم بذله من شراكات اجتماعية تساهم في تعزيز كافة الجوانب التنموية بالمنطقة , كوننا نرى ولله الحمد أحد قامات العمل الخيري رجل الأعمال سليمان الراجحي وأبنائه , يشاركوننا اليوم على دعمهم ومساندتهم لمشروع توسعة مستشفى الصحة النفسية بمدينة بريدة ، منوهاً بتجاوب مؤسسة أوقاف سليمان الراجحي الخيرية لذلك.

 

وتطلّع سموه أن ينفذ هذا المشروع في وقته المحدد الذي وضع له ، مشيراً إلى أن مستشفى الصحة النفسية ببريدة يستوجب عمل توسعه له لما يرده من إحالات داخل المنطقة وخارجها ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مقدماً كل الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على اهتمامه وتفهمه لمثل هذا الأمر للتوسع في مستشفيات الصحة النفسية.

 

وفي ختام التدشين كرم سموه عدد من الداعمين والمبادرين في القطاع الصحي , وتسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة , سلمه سموه للمشرف على الشؤون التنموية بإمارة المنطقة فهد الدبيخي نظير جهوده الاجتماعية بإمارة المنطقة.

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