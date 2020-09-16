أمير منطقة تبوك يواسي أسرة الصبحي 

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تعازيه ومواساته في وفاة مدير مكتب التعليم بمحافظة املج سابقا وعضو المجلس المحلي بالمحافظة محمد بن سمان الصبحي رحمه الله

وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب ابن الفقيد عماد باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة الغير مستغربة من سموه والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء، ويجعلها في ميزان حسناته .