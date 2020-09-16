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أمير منطقة تبوك يواسي أسرة الصبحي 
http://almnatiq.net/?p=903583
المناطق_تبوك
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تعازيه ومواساته في وفاة مدير مكتب التعليم بمحافظة املج سابقا وعضو المجلس المحلي بالمحافظة محمد بن سمان الصبحي رحمه الله
وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جانبه أعرب ابن الفقيد عماد باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة الغير مستغربة من سموه  والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء، ويجعلها في ميزان حسناته .

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