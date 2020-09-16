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نائب أمير الشرقية: التأكد من الاستعدادات التقنية في المنافذ ورفدها بالكوادر البشرية

نائب أمير الشرقية: التأكد من الاستعدادات التقنية في المنافذ ورفدها بالكوادر البشرية
http://almnatiq.net/?p=903584
المناطق_الدمام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية إنفاذ الأوامر الصادرة بشأن رفع قيود السفر للفئات المستثناة، مع وضع خطط شاملة للتعامل مع هذه الحالات، والتأكد من التزام كافة المستفيدين والعاملين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والبروتوكولات الصحية، وذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) بمدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء إبراهيم بن محمد السويلمي، يرافقه العقيد معلا العتيبي.

واطلع سموه على تقرير عن جهود جوازات الشرقية خلال الفترة الماضية، والخدمات التقنية التي أطلقتها، مشيداً سموه بهذه الجهود، مشيراً إلى أهمية التعريف بالحالات المستثناة، والإجراءات المتبعة في التعامل معها، بما يضمن تيسير الحصول على الخدمات، والتأكيد على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المديرية العامة للجوازات عبر منصة “أبشر”، والمتابعة المستمرة لسير العمل في منافذ المنطقة، والتأكد من الاستعدادات التقنية، ورفدها بالكوادر البشرية اللازمة، متمنياً سموه لمنسوبي جوازات الشرقية التوفيق في مهام عملهم.

من جهته عبر مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء إبراهيم السويملي، باسمه وباسم منسوبي جوازات الشرقية، عن شكره وتقديره لسمو أمير الشرقية وسمو نائبه، على الدعم المتواصل والاهتمام ومتابعة أعمال جوازات المنطقة، موضحاً أن جوازات الشرقية أتمت استعداداتها لزيادة الحركة على المنافذ –وفق ما يرد من الجهات المختصة من تعليمات- مضيفاً أن جوازات الشرقية كثفت من توعية كوادرها والمستفيدين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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