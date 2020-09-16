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أمانة عسير تنال النصيب الأكبر لأفضل مشاريع أنسنة المدن على مستوى أمانات المملكة

أمانة عسير تنال النصيب الأكبر لأفضل مشاريع أنسنة المدن على مستوى أمانات المملكة
http://almnatiq.net/?p=903587
المناطق_عسير

نالت منطقة عسير النصيب الأكبر من بين أمانات المملكة؛ بعد اختيار أفضل مشروعين لها ضمن أعمالها في مبادرة “أنسنة المدن والتشوه البصري” خلال شهر أغسطس الماضي.
بدوره، أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه تم اختيار مشروع تطوير المناطق السياحية والساحلية بأبها “حدائق سما أبها”، ومشروع تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات منطقة عسير، لعرض تلك الجهود على برنامج “التحول الوطني”، بعد أن اختارت وزارة الشؤون البلدية والقروية المشروعين كأفضل المشاريع التي أقامتها الأمانة مؤخرًا في المنطقة، مبيناً أن المشروع الأول يتمثل في إنهاء الأعمال في مشروع حدائق سما أبها الغربية الذي قُدرت فيه مساحة المسطحات الخضراء بنحو 45 ألف م2، بينما يتمثل المشروع الثاني في تحسين المشهد الحضري وتقليل مظاهر التشوه في مدن ومحافظات المنطقة.
الجدير بالذكر، أن أمانة منطقة عسير نفذت في 40 موقعاً رئيسياً وفق أعلى المعايير والخطط الحضرية وفي كافة أنحاء المنطقة، أعمال مبادرة تحسين جمالية المدن ومعالجة التشوه البصري بكل أشكاله وصوره، إضافة إلى رفعها أكثر من 86.111 طنًا من المخلفات والنفايات الخاصة بالبناء والهدم ونواتج الحفر .
وأكد الحميدي أن الأمانة تهتم اهتمامًا بالغًا بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في منطقة عسير، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري للحد من التلوث بكل أنواعه لنجعل مدن ومحافظات المنطقة مدناً حضاريةً تليق بالإنسان الذي يحظى بالحياة والعيش فيها، ولبناء مجتمع حيوي وبيئة عامرة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني.
وفي ضوء ذلك، وجب التنبيه إلى أن أمانة منطقة عسير أنهت سلسلةً من المشاريع في وقت سابق، حيث نالت بها مراكز متقدمة في أنسنة المدن.

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