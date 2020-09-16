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الأمير تركي بن طلال يشيد بأعمال مُزارع أعاد استصلاح مدرجاته الزراعية

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وصفها بنموذج فريد في المحافظة على الهوية الزراعية

الأمير تركي بن طلال يشيد بأعمال مُزارع أعاد استصلاح مدرجاته الزراعية

الأمير تركي بن طلال يشيد بأعمال مُزارع أعاد استصلاح مدرجاته الزراعية
http://almnatiq.net/?p=903592
المناطق_عسير

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير أن المنطقة قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرتها التنموية بمختلف مجالاتها الخدمية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأشار تركي بن طلال إلى أن القطاع الزراعي بالمنطقة شهد استحداث ودعم العديد من المشروعات ضمن برنامج “التنمية الريفية الزراعية المستدامة” الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مطلع العام الميلادي الماضي.

وأضاف أمير منطقة عسير أن الجهات المعنية بالمنطقة عملت على استكمال مشروعاتها وبحث مستقبلها الزراعي بما يحقق التنمية المستدامة للزراعة وحماية البيئة الطبيعية، وتحسينها كمورد اقتصادي متجدد بمشاركة فاعلة من أفراد المجتمع لاكتشاف المشكلات وتشخيص أسبابها، ووضع الحلول العلمية لها، والحد من تدهور المدرجات الزراعية بالمنطقة.

وقال أمير عسير إن ذلك يأتي بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والإسهام في الاستقرار الاجتماعي والتوطين، وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال استقبال تركي بن طلال للمُزارع يوسف سعيد الشهري بمكتبه بالإمارة، بحضور محافظ تنومة مسفر آل محضي، ونائب مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة محمد عسيري، حيث أشاد أمير منطقة عسير على ما قام به الشهري من الحفاظ على عدد من المزارع التي يملكها في محافظة تنومة بإعادة تأهيلها واستصلاحها للزراعة ووصف سموه الأعمال التي قام بها بأنها نموذج فريد في المحافظة على الهوية الزراعية وتثبيت العادات القديمة بطريقة صحيحة.

وجاء استقبال أمير منطقة عسير للمزارع يوسف الشهري بعد أن وقف سموه على الأعمال التي قام بها في الحفاظ على مزارعه الواقعة بقرية القذال نازلة بمحافظة تنومة.

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