أمير الشرقية: تربطنا بالمملكة المتحدة شراكة في مختلف المجالات .. وعلاقتنا ممتدة منذ أكثر من 100 عام

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) سعادة سفير المملكة المتحدة لدى المملكة السيد نيل كرمبتون، والوفد المرافق لسعادته.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بالعلاقات الوثيقة التي تربط ما بين المملكة والمملكة المتحدة، مؤكداً أنها علاقة تنطلق من قيم ومبادئ مشتركة، ورغبة متبادلة لتعزيز وتطوير هذه العلاقة، التي انطلقت منذ أكثر من 100عام، مشيراً إلى أن المملكة ترتبط بعلاقات تجارية واسعة مع المملكة المتحدة، إضافةً إلى التبادل الثقافي بين البلدين، وعملهما ضمن مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، لاغتنام فرص القرن الواحد والعشرين، وتوسيع دائرة التنمية لتشمل مختلف دول العالم.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتمنى سموه للسيد كرمبتون التوفيق في مهام عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

من جهته أعرب سعادة سفير سفير المملكة المتحدة لدى المملكة السيد نيل كرمبتون عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية، مؤكداً أن بلاده تعمل على تنمية علاقاتها بالمملكة، نظراً لكونها دولة هامة ومحورية في المنطقة، إضافةً إلى أنها تشهد في ظل قيادتها الحالية تطوراً ونمواً متسارعاً، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.