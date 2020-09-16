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مياه الشرقية: تعكف على تنفيذ 3 مشاريع بيئية بـ 104 ملايين ريال بعزيزية الخبر

مياه الشرقية: تعكف على تنفيذ 3 مشاريع بيئية بـ 104 ملايين ريال بعزيزية الخبر
http://almnatiq.net/?p=903600
المناطق_الدمام
تعكف شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، على تنفيذ 3 مشاريع بيئية حيوية لخدمة العديد من المخططات السكنية المتعددة بحي العزيزية بمحافظة الخبر بتكلفة تقارب 104 ملايين ريال. وتأتي هذه المشاريع بهدف زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، ورفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى رفع الضرر البيئي عن حي العزيزية بالخبر.
وبيّن رئيس القطاع الشرقي المهندس حمدي بن دبشي الشراري، خلال جولة ميدانية تفقدية لسير أعمال المشروع، أن هذه المشاريع تحتوي على منظومة من الشبكات المتعددة بطول 170 كيلو مترًا وتوصيلاتها المنزلية؛ وأنها ستعمل على نقل مياه الصرف الصحي إلى المحطة الرئيسية لأحياء العزيزية، ومن ثم نقلها بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة البيئية.
وأوضح أنه جرى عقد لقاء مع الشركات المنفذة للمشاريع في مواقعها، وشحذ هممها لرفع نسب الإنجاز في المشاريع الثلاثة، ووضع مقترحات عاجلة لها من أجل خدمة السكان، كذلك العمل على تشغيلها جزئيًا وبشكل تدريجي حتى الوصول إلى التشغيل النهائي.
كما اطمأن المهندس الشراري خلال جولته في محافظة الخبر، برفقة نائب رئيس القطاع الشرقي المهندس فرحان العنزي؛ على التجهيزات القائمة في منظومة ضخ المياه المحلاة بالمحافظة لاستقبال كميات جديدة من المياه المحلاة من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والتي ستعمل على رفع نسبة التغطية بالمياه المحلاة في حاضرة الدمام، كذلك دخولها إلى أحياء جديدة، فضلًا عن الارتقاء بجودة الخدمات المائية المقدمة للعملاء، مبينًا أنه بمجرد وصول الكميات الجديدة لمنظومة الضخ ستنفذ خطة تشغيلية للأحياء الجديدة، والتأكد من وصول المياه المحلاة بانسيابية إلى جميع أطراف الأحياء المستهدفة وصولاً إلى العقارات.

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