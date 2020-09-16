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هيئة التخصصات الصحية تتبنى التحول الرقمي وتطلق زيارات الاعتماد عن بُعد

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هيئة التخصصات الصحية تتبنى التحول الرقمي وتطلق زيارات الاعتماد عن بُعد

هيئة التخصصات الصحية تتبنى التحول الرقمي وتطلق زيارات الاعتماد عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=903609
المناطق - الرياض

بدأت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، زيارات الاعتماد المؤسسي والبرامجي عن بُعد ضمن المرحلة الأولى من نظامها لمتابعة الالتزام بمعايير الاعتماد للمراكز التدريبية المشاركة في التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية شهادة الاختصاص السعودية والزمالات والدبلومات، التي تشرف عليها الهيئة.
وتأتي هذه المرحلة ضمن خطة عمل لإطلاق نظام متابعة الاعتماد عن بُعد والمكون من ثلاثة مراحل يتم اكتمال تنفيذ كل مرحلة منها خلال 12 شهراً، لتحقيق الاستدامة في التحول الرقمي وضبط جودة عمليات تقييم المراكز والبرامج التدريبية.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن النظام سيستكمل تنفيذه بتضمين استطلاع تجربة المرضى وذويهم تجاه الخدمة الصحية المقدمة من قبل المتدربين في المراكز التدريبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأضاف أن هذا التحول الرقمي يُعد واحد من جهود الهيئة للعناية بشركائها عبر توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي المهني مما يمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي الجودة، يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه وفقاً لأهداف الهيئة الاستراتيجية.

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