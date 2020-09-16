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لجنة الانضباط تغرم عدداً من الأندية واللاعبين لعدم تطبيقها قرارات فض المنازعات

لجنة الانضباط تغرم عدداً من الأندية واللاعبين لعدم تطبيقها قرارات فض المنازعات
http://almnatiq.net/?p=903612
المناطق - واس

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم 10 قرارات انضباطية، 5 منها ضد فريق الوحدة، وقرارين ضد العروبة، وقرار ضد كل من الرائد،وهجر، إضافة إلى اللاعب وليد باخشوين وجميعها غير قابلة للاستئناف.
وتضمنت العقوبات غرامات مالية بواقع 10 آلاف ريال لكل عقوبة حيث صدرت ضد فريق الوحدة (5) قرارت ( بمبلغ 50 ألف ) وذلك بعد امتناعه عن تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات بتاريخ 6-2-2017 لصالح اللاعب عبدالله بن محمد بن حسن قيسي، وتاريخ 17-3-2018 لصالح اللاعب إبراهيم بن علي بن محمد الغامدي، وتاريخ 20-3-2017م لصالح اللاعب منتصر ربيع عوض جابر، وتاريخ 21-11-2017م لصالح اللاعب مهند بن محمد بن حسن عوض، وتاريخ 19-9-2017م لصالح اللاعب مؤيد بن عبدالله بن عيسى اكجه.
كما صدر ضد فريق العروبة قرارين اثنين لتصل الغرامة إلى 20 ألف ريال وذلك لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتاريخ 20-12-2018م لصالح اللاعب فيصل بن عيادة الظفيري، وكذلك القرار بتاريخ 29-6-2019م لصالح اللاعب فهد بن إبراهيم بن عبدالمحسن بن منيف.
وغرمت اللجنة كذلك نادي الرائد بمبلغ 10 آلاف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات بتاريخ 19-3-2020م لصالح نادي الوشم، وبنفس المبلغ تم تغريم نادي هجر لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات بتاريخ 17-9-2019م لصالح اللاعب عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الحريب، كذلك تغريم اللاعب وليد باخشوين 10 آلاف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتاريخ 28-8-2019م لصالح وسيط اللاعبين علاء بن عادل بن عبدالله كعكي.
وكانت اللجنة أصدرت أمس 4 قرارات 2 منها ضد فريق الاتحاد لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات بتاريخ 27-7-2017 لصالح وسيط اللاعبين فهد بن عبدالله باقديم، وامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتاريخ 30-11-2017 لصالح وسيط اللاعبين جون فيولا، وقرار واحد ضد فريق الطائي لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات بتاريخ 19-3-2020 لصالح نادي اللواء، وقرار ضد اللاعب عوض خميس لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات بتاريخ 8-5-2019 لصالح وسيط اللاعبين غُرم بن سعيد العمري, علماً أن كل قرار يتضمن الغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال وغير قابل للاستئناف.

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