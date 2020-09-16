إدارة مختبر صحة البيئة بأمانة الحدود الشمالية تنفذ أولى زياراتها بسيارة المختبر المتنقلة

المناطق - عرعر

تنفذ إدارة مختبر صحة البيئة التابعة لوكالة الخدمات بأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم أولى زياراتها التي تم إعدادها مسبقًا بالخطة الشهرية للمختبر وتشمل زيارة عدد من القرى والمحافظات بمنطقة الحدود الشمالية بسيارة المختبر المتنقل المعدة لفحص العينات وتحليلها بشكل فوري .

وبدأت الزيارة بقرية أم خنصر واستهدفت عددًا من المحالّ والمنشآت التجارية والغذائية وذلك لسحب عينات من الأغذية والمياه والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الصحة العامة وكذلك التأكد من صحة وسلامة العاملين بالمنشآت سواء من فحص درجات الحرارة أو فحص شهادتهم الصحية.

وأوضحت أمانة المنطقة أن مختبر صحة البيئة المتنقل الوحيد بمنطقة الحدود الشمالية القادر على فحص عينات المياه كيميائياً وميكروبيولوجيًا وكذلك فحص الأغذية ميكروبيولوجيًا، ويُعد تابعا لمختبر صحة البيئة الحاصل على شهادة الأيزو 17025 (المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة).