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أكثر من 4200 مستفيد من الملتقى المهني في التقييم العقاري

أكثر من 4200 مستفيد من الملتقى المهني في التقييم العقاري

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جامعة​ الحدود الشمالية تستضيف وفد أعضاء شركة معادن ​

جامعة​ الحدود الشمالية تستضيف وفد أعضاء شركة معادن ​

منطقة الحدود الشمالية

‏رئيس جامعة الجوف يلتقي بأعضاء هيئة التدريس العائدين من الابتعاث

‏رئيس جامعة الجوف يلتقي بأعضاء هيئة التدريس العائدين من الابتعاث
http://almnatiq.net/?p=903623
المناطق - الجوف

التقى رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد الشايع اليوم أعضاء هيئة التدريس العائدين من الابتعاث بعد حصولهم على شهادة الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس الجُدد من الأشقاء المقيمين.
وأكد الدكتور الشايع ضرورة اهتمام أعضاء هيئة التدريس برفع مستوى العملية التعليمية إلى أقصى مستوياتها، وضمان جودتها، مشيراً إلى أن ذلك سيحقق رسالة الجامعة ، والتعامل مع العملية التعليمية بوصفها مصدراً للفخر والاعتزاز، وحثّهم على غرس حب الوطن ونشر المواطنة الصالحة في نفوس طلبة الجامعة.
وأشار إلى اهتمام الجامعة بالبحث العلمي الذي يُعد من عوامل التقييم التي تستخدمها جهات التصنيف كمؤشرات أقوى, مؤكداً أن رئاسة الجامعة ملتزمة بتوفير كل متطلبات البحث العلمي.
بعد ذلك انطلقت ورشة عمل لتهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد للعمل الأكاديمي التي تنظمها وكالة الجامعة للتطوير والجودة ممثلة في مركز تنمية المهارات لمدة يومين، سعيا منها إلى إنماء وتطوير الكفايات المهنية لأعضاء هيئة التدريس الجدد ، ويتضمن البرنامج عدداً من ورش العمل التي تتناول محور الجودة والاعتماد الأكاديمي والتعليم الإلكتروني وإستراتيجيات طرق التدريس وآلية طلب دعم البحوث والنشر العلمي والمجلات المقبولة في جامعة الجوف ، وأنشطة البحث العلمي ومصادر المعرفة في جامعة الجوف ولقاءات تعريفية عن الخدمات الإلكترونية وعمادة القبول والتسجيل وعمادة الموارد البشرية

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