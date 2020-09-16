فريق العدالة لكرة السلة بطلاً لدورة الصعود للدرجة الأولى

المناطق - واس

حقق فريق العدالة لكرة السلة بطولة دورة الصعود للدرجة الأولى بفوزه على الشباب في المباراة النهائية اليوم على صالة وزارة الرياضة في الرياض بنتيجة 64 ـ 56 .

وتوج مدير مكتب وزارة الرياضة في الرياض عادل سبران عسيري نادي العدالة بكأس البطولة بحضور عضوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة فتحي القصاب ومنصور بن حسين والمدير التنفيذي عبدالإلة شعيل.

يذكر أن فريقا العدالة والشباب ضَمِنا التأهل لدوري الدرجة الأولى لكرة السلة الموسم المقبل بعد بلوغهما المباراة النهائية للدورة بفوزهما على الباطن والترجي أمس في نصف النهائي.