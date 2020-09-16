جامعة​ الحدود الشمالية تستضيف وفد أعضاء شركة معادن ​

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تماشياً مع اتفاقية التعاون بين شركة التعدين السعودية (معادن) في مدينة وعد الشمال، وجامعة الحدود الشمالية، والتي انبثق عنها تأسيس مكتب تعاون مشترك لارتباط شركة معادن بالجامعة، وضمن برنامج الزيارات الميدانية المتبادلة، استضافت جامعة الحدود الشمالية يوم الأربعاء ٢٨/ ١/ ١٤٤٢ه الموافق ١٦/ ٩/ ٢٠٢٠م، وفداً من أعضاء مكتب ارتباط شركة معادن بالجامعة، ضم سعادة الأستاذ باسل النخيلان مدير العلاقات الاجتماعية، وسعادة المهندس ثامر الجهني (جيولوجي المنجم)، وسعادة الأستاذ عماد المطيري ممثل علاقات الموظفين، وسعادة المهندس محمد الرشيدي مهندس مشروع، حيث نظمت الجامعة اللقاء التعريفي الأول لطلاب وطالبات الجامعة مع مكتب ارتباط معادن.

وقد شارك في اللقاء الذي حضره طلبة المجلس الاستشاري الطلابي بقاعة التدريب بالمدينة الجامعية بعرعر سعادة مستشار معالي رئيس الجامعة وكيل الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع الدكتور نايف بن فوزي الرويلي، وسعادة الدكتورة العنود بنت صبيح الشراري مساعدة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية لشؤون الطلاب، حيث قدم الوفد نبذة عن شركة معادن والمشاريع التي تنفذها في منطقة التنقيب والتعدين بمدينة وعد الشمال، وماهية الأعمال والوظائف التخصصية في مجال التنقيب والهندسة وإدارة المشاريع والدعم اللوجستي والمهمات المصاحبة من النقل والشحن الخاصة بمنتجات الشركة.

وفي نهاية اللقاء أشاد الوفد الضيف بجهود الجامعة وتوجهها نحو تبني مشروعات تطوير أكاديمية هادفة تشمل تطوير خبرات أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتحديث الخطط الدراسية واستحداث وتطوير برامج التعدين، ومعربين عن شكرهم للجامعة ومنسوبيها على تكاتف جهودهم في دعم مسيرة الجامعة. فيما أكد سعادة الدكتور نايف الرويلي بأن الجامعة وتطبيقاً لتحولات خطتها الإستراتيجية الجديدة ٢٠-٢٥م تشهد تطوراً متعدد الجوانب خصوصاً في مجال إعداد الكفاءات الوطنية، وهو ما ينفذ بتوجيهات ومتابعة حثيثة من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري لكافة مراحل التطوير لمسيرة الجامعة الأكاديمية وفي ختام اللقاء تم تكريم أعضاء مكتب ارتباط معادن بدروع الجامعة التذكارية.