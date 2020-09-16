أمير منطقة جازان يعزي ذوي أسرتي الحازمي والحكمي

المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الطبية بجازان الشيخ محمد بن اسماعيل الحازمي وأسرتهم بوفاة شقيقهم عضو مجلس المحلي بصبيا عبدالله بن إسماعيل الحازمي رحمه الله ، وإلى وكيل محافظة أحد المسارحة أ. سعد بن محمد حكمي بوفاة والده الشيخ محمد بن صديق حكمي -رحمه الله – اثر معاناة مع المرض.

وسأل سمو أمير منطقة جازان -المولى عز وجل – أن يتغمد الفقيدين بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

فيما أعرب ذوي اسرتي الفقيدين الحازمي والحكمي ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف مصابهم الأليم ، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز لديه.