انطلاق الأعمال الميدانية لحملة إزالة التشوه البصري للمواقع البرية شمال حائل

المناطق - حائل

أطلقت إمارة منطقة حائل ميدانياً اليوم الحملة البيئية لتحسين المنظور البصري لعدد من المواقع البرية شمال مدينة حائل انطلاقاً من المواقع البرية بجوار جبل عانقة والأماكن المجاورة له, إذ سيتبعها مراحل لاحقة تشمل مواقع برية في جهات أخرى في مدينة حائل.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري أن المبادرة بتوجيه مباشر من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه, وبشراكة وجهود تكاملية من أمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وبشراكة مجتمعية من القطاع الخاص, داعيا الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات المتخصصة للانضمام للأعمال الميدانية والتطوعية التي تحتاج لجهود الجميع.

ونوه بدعم القيادة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه لكل مبادرة وعمل يعود على المنطقة وأهلها بالفائدة, حاثّا على مواصلة العمل حتى الانتهاء من مظاهر التشوه البصري لينعكس على بيئة حائل