مدير تعليم القريات يدشن مبادرة (شرح وتبسيط الدروس بلغة الإشارة)

المناطق - الجوف

دشن سعادة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي صباح اليوم مبادرة (شرح وتبسيط الدروس بلغة الإشارة) وذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة وطفاء فندي الفندي وعدد من القيادات التعليمية.

حيث أشاد الدكتور الثبيتي بتلك المبادرة الرائعة والعمل المميز التي قدمها قسم التربية الخاصة (بنات) ، حيث أكد أنها تجربة ومبادرة تعليمية رائعة في ظل جائحة كورونا، واعتبرها عمل مميز يحسب لقسم التربية الخاصة ومنسوباته، والتي تعنى بالطلبة الصم، مقدماً شكره لجميع من ساهم لإنجاح هذا العمل ولكل من المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة وطفاء الفندي، ورئيسة قسم التربية الخاصة الأستاذة رشا العذل، ومعلم لغة الإشارة الأستاذ ثامر حمدان الشمري، والأستاذة صالحة العنزي، إضافة إلى قسم الإعلام والاتصال ممثلاً بالاستوديو التعليمي الذي سيخرج هذا العمل بكل دقة لكي يستفيد منه الجميع، داعياً لهم التوفيق والنجاح بما يقومون به من أعمال لإنجاح العملية التعليمية لتكون في أفضل مستوياتها.

من جهتها تحدثت رئيسة قسم التربية الخاصة بنات الأستاذة رشا العذل عن تلك المبادرة، حيث أوضحت من خلالها أن الفكرة أتت لحاجة طالبات العوق السمعي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لوجود إشارة تدعم المناهج التعليمية، فهي وسيلة التواصل الأساسية مع ذوي العوق السمعي، ولما يترتب عليه عدم شرح المنهج ومفرداته بالتواصل الكلي لهم من فاقد تعليمي في ظل جائحة كورونا، حيث تم عمل تلك المبادرة بالتعاون مع مترجم لغة الإشارة الأستاذ ثامر حمدان الشمري، ومعلمة العوق السمعي الأستاذة صالحة احمد العنزي، وذلك بالعمل على تبسيط المناهج بلغة الإشارة وترجمة أهم الكلمات والمصطلحات في مادة للرياضيات ولغتي للمرحلة الابتدائية ( ثاني ـ ثالث ـ خامس )، وتصوير الدروس وترجمتها. كما أضافت العذل أن الهدف من المبادرة هو تقديم الخدمات التعليمية الخاصة لفئات الطالبات اللاتي يواجهن صعوبات توثر سلباً على قدرتهم على السير بالعملية التعليمية.

وقد قدمت العذل شكرها وامتنانها لسعادة مدير التعليم بالموافقة على هذه المبادرة وتهيئة جميع الوسائل لإنجاح تلك المبادرة.