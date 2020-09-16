احدث الأخبار

بعد اعتراف الرشوة.. ناصر الخليفي يكشف “ثروته” أمام المحكمة
أبرز المواد
 مدير تعليم القريات يدشن مبادرة (شرح وتبسيط الدروس بلغة الإشارة)
منطقة الجوف
 انطلاق الأعمال الميدانية لحملة إزالة التشوه البصري للمواقع البرية شمال حائل
منطقة حائل
 مايكروسوفت تسحب “مخزن الأسرار” من أعماق المحيط
أبرز المواد
 لبنان.. 634 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا
أبرز المواد
 الحقيل يعتمد الاشتراطات المحدثة لنشاط الحلاقة الرجالية والقواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي
أبرز المواد
 الإعصار “سالي” يصل الولايات المتحدة وتحذيرات من فيضانات خطرة
أبرز المواد
 روسيا توزع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا في الهند
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي ذوي أسرتي الحازمي والحكمي
منطقة جازان
 أكثر من 4200 مستفيد من الملتقى المهني في التقييم العقاري
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يدشن عددًا من المشاريع التعليمية ويضع حجر الأساس للمباني التعليمية الملحقة بعدد من الأحياء
منطقة المدينة المنورة
 جامعة​ الحدود الشمالية تستضيف وفد أعضاء شركة معادن ​
منطقة الحدود الشمالية
بعد اعتراف الرشوة.. ناصر الخليفي يكشف “ثروته” أمام المحكمة

بعد اعتراف الرشوة.. ناصر الخليفي يكشف “ثروته” أمام المحكمة

أبرز المواد
مدير تعليم القريات يدشن مبادرة (شرح وتبسيط الدروس بلغة الإشارة)

مدير تعليم القريات يدشن مبادرة (شرح وتبسيط الدروس بلغة الإشارة)

منطقة الجوف
انطلاق الأعمال الميدانية لحملة إزالة التشوه البصري للمواقع البرية شمال حائل

انطلاق الأعمال الميدانية لحملة إزالة التشوه البصري للمواقع البرية شمال حائل

منطقة حائل
مايكروسوفت تسحب “مخزن الأسرار” من أعماق المحيط

مايكروسوفت تسحب “مخزن الأسرار” من أعماق المحيط

أبرز المواد

بعد اعتراف الرشوة.. ناصر الخليفي يكشف “ثروته” أمام المحكمة

بعد اعتراف الرشوة.. ناصر الخليفي يكشف “ثروته” أمام المحكمة
http://almnatiq.net/?p=903680
المناطق - وكالات

كشف القطري ناصر الخليفي عن قيمة ثروته، وذلك بعد اعتراف الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، بطلب أموال من رئيس نادي باريس سان جيرمان.

واستأنفت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، هذا الأسبوع، محاكمة الخليفي، الذي يرأس أيضا قنوات “بي إن سبورتس”، على خلفية قضايا فساد.

وتتعلق قضية الفساد بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

وتتهم النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا، مقابل دعمه في حصول شبكة “بي إن” على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

واعترف فالكه أمام المحكمة بطلب أموال من ناصر الخليفي، فضلا عن السفر بصحبته على متن طائرة خاصة إلى قطر لمقابلة أميرها، بحسب تقرير لموقع “ميديا بارت” الفرنسي.

وبعد هذا الاعتراف، كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية بعض تفاصيل المحاكمة، حيث وجهت هيئة المحكمة للخليفي سؤالا عن ثروته، وقالت: “هل صحيح أن ثروتك تتراوح بين 70 و100 مليون دولار، وأن الدخل السنوي يبلغ 15 إلى 25 مليون دولار؟”.

وأجاب الخليفي بالقول “المحامي الشخصي أجاب مسبقا عن هذا السؤال، لا أرغب في الحديث مجددا عن الموضوع”.

وألح رئيس الهيئة مرة أخرى على الخليفي، قبل أن يجيب باختصار “نعم”.

ويواجه الخليفي تهمة التحريض على سوء الإدارة. وفي حال إدانته، فإن عقوبته الحبسية قد تصل إلى 5 سنوات.

روابط ذات صلة

مايكروسوفت تسحب “مخزن الأسرار” من أعماق المحيط

مايكروسوفت تسحب “مخزن الأسرار” من أعماق المحيط
لبنان.. 634 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

لبنان.. 634 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا
الحقيل يعتمد الاشتراطات المحدثة لنشاط الحلاقة الرجالية والقواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي

الحقيل يعتمد الاشتراطات المحدثة لنشاط الحلاقة الرجالية والقواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*