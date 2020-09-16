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أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان بوفاة شيخ شمل آل عيسى بني حمد بمحافظة الطوال

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان بوفاة شيخ شمل آل عيسى بني حمد بمحافظة الطوال
http://almnatiq.net/?p=903683
المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، خالص تعازيهما ومواساتها بوفاة شيخ شمل آل عيسى بني حمد ، الشيخ عمر بن عبدالله يعقوب حمدي بمحافظة الطوال-رحمه الله- اثر معاناته مع المرض ، وسأل سموهما المولى – عز وجل – أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشيدين بما قدمه الفقيد خلال عمله من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن.
من جهته عبر الشيخ يعقوب بن عمر عبدالله يعقوب حمدي وكافة اسرة وأبناء بني حمد ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه ، على تعازيهما ومواساتهما التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف مصابهم الاليم ، داعين الله -عزوجل- أن لا يريهما مكروه .

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