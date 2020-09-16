احدث الأخبار

قلة النوم تؤدي إلى السمنة..دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الحالتين
أبرز المواد
 ليبيا.. فايز السراج يعلن تسليم السلطة بحلول نهاية أكتوبر
أبرز المواد
 باكستان تحقق مع 50 طيارا و5 مسؤولين في قضية تزوير تراخيص قيادة الطائرات
أبرز المواد
 صور.. دخان حرائق غابات أمريكا يصل إلى أوروبا
أبرز المواد
 أمريكا تهدد بمعاقبة أي شركة سلاح تعقد صفقات مع إيران
أبرز المواد
 جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك تقر خطتها الإستراتيجية للأربعة أعوام القادمة
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان بوفاة شيخ شمل آل عيسى بني حمد بمحافظة الطوال
منطقة جازان
 بعد اعتراف الرشوة.. ناصر الخليفي يكشف “ثروته” أمام المحكمة
أبرز المواد
 مدير تعليم القريات يدشن مبادرة (شرح وتبسيط الدروس بلغة الإشارة)
منطقة الجوف
 انطلاق الأعمال الميدانية لحملة إزالة التشوه البصري للمواقع البرية شمال حائل
منطقة حائل
 مايكروسوفت تسحب “مخزن الأسرار” من أعماق المحيط
أبرز المواد
 لبنان.. 634 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا
أبرز المواد
قلة النوم تؤدي إلى السمنة..دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الحالتين

قلة النوم تؤدي إلى السمنة..دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الحالتين

أبرز المواد
ليبيا.. فايز السراج يعلن تسليم السلطة بحلول نهاية أكتوبر

ليبيا.. فايز السراج يعلن تسليم السلطة بحلول نهاية أكتوبر

أبرز المواد
باكستان تحقق مع 50 طيارا و5 مسؤولين في قضية تزوير تراخيص قيادة الطائرات

باكستان تحقق مع 50 طيارا و5 مسؤولين في قضية تزوير تراخيص قيادة الطائرات

أبرز المواد
صور.. دخان حرائق غابات أمريكا يصل إلى أوروبا

صور.. دخان حرائق غابات أمريكا يصل إلى أوروبا

أبرز المواد

أمريكا تهدد بمعاقبة أي شركة سلاح تعقد صفقات مع إيران

أمريكا تهدد بمعاقبة أي شركة سلاح تعقد صفقات مع إيران
http://almnatiq.net/?p=903691
المناطق - وكالات

تعهدت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض العقوبات الأميركية “كاملة” على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران فور أن يتقرر تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران.

وجاء الإنذار على لسان المبعوث الأميركي الخاص بملف إيران إليوت أبرامز، خلال إفادة صحفية، بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ستعود للمنظمة الدولية الأسبوع القادم لمحاولة إعادة فرض العقوبات على إيران.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض محاولة أميركية في 14 أغسطس لتمديد حظر دولي على توريد السلاح لإيران إلى ما بعد انقضاء أجل الحظر الحالي في أكتوبر، غير أن الولايات المتحدة ماضية في مساعيها استنادا لتفسيرها القانوني الخاص.

وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على طهران، خاصة على خلفية دعمها للإرهاب.

وفي 21 أغسطس، فعّلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية “سناب باك”، لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، من بينها تمديد حظر الأسلحة.

روابط ذات صلة

قلة النوم تؤدي إلى السمنة..دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الحالتين

قلة النوم تؤدي إلى السمنة..دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الحالتين
ليبيا.. فايز السراج يعلن تسليم السلطة بحلول نهاية أكتوبر

ليبيا.. فايز السراج يعلن تسليم السلطة بحلول نهاية أكتوبر
باكستان تحقق مع 50 طيارا و5 مسؤولين في قضية تزوير تراخيص قيادة الطائرات

باكستان تحقق مع 50 طيارا و5 مسؤولين في قضية تزوير تراخيص قيادة الطائرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*