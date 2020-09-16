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باكستان تحقق مع 50 طيارا و5 مسؤولين في قضية تزوير تراخيص قيادة الطائرات

باكستان تحقق مع 50 طيارا و5 مسؤولين في قضية تزوير تراخيص قيادة الطائرات

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باكستان تحقق مع 50 طيارا و5 مسؤولين في قضية تزوير تراخيص قيادة الطائرات

باكستان تحقق مع 50 طيارا و5 مسؤولين في قضية تزوير تراخيص قيادة الطائرات
http://almnatiq.net/?p=903704

فتحت باكستان اليوم الأربعاء، تحقيقا جنائيا مع 50 طيارا و5 مسؤولين بالطيران المدني، يشتبه بأنهم ساعدوا الطيارين في تزوير تراخيص قيادة الطائرات.

باكستان تحقق مع 50 طيارا و5 مسؤولين بالطيران المدنيباكستان تفصل 262 طيارا للاشتباه في تزوير شهاداتهم
وتأتي التحقيقات بعد حوالي 3 أشهر من وقف عشرات الطيارين في باكستان وسط أحاديث عن استخراجهم شهادات مزورة.

وقالت هيئة الطيران المدني حينها، إنها “ستفتح تحقيقا تفصيليا في الأمر”.

وشوهت فضيحة الطيارين سمعة قطاع الطيران الباكستاني وبخاصة شركة الخطوط الدولية الباكستانية (بي.آي.إيه) التي منعت من التحليق إلى أوروبا والولايات المتحدة بعدما ورد ذكر أسماء عشرات من طياريها في القائمة الأولية التي ضمت 262 طيارا قيل إن تراخيصهم مزورة.

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