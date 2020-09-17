احدث الأخبار

برشلونة يكسب جيرونا بثلاثة أهداف ودياً
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع لأكثر من 4 % مع تراجع المخزون الأمريكي
أبرز المواد
 نصف تريليون دولار في 6 أشهر.. ماذا فعل كورونا بالسياحة؟
أبرز المواد
 هل أنت منهم؟… الكشف عن الأشهر التي يولد فيها المعمرون
أبرز المواد
 أبل تكشف أجهزتها الجديدة.. وكثر يتساءلون: أين آيفون 12؟
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر أوروبا: كورونا دخل مرحلة حاسمة
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تعلن تحديث الدليل الإرشادي للمسافر بعد السماح بالسفر الدولي للفئات المستثناة
أبرز المواد
 قلة النوم تؤدي إلى السمنة..دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الحالتين
أبرز المواد
 ليبيا.. فايز السراج يعلن تسليم السلطة بحلول نهاية أكتوبر
أبرز المواد
 باكستان تحقق مع 50 طيارا و5 مسؤولين في قضية تزوير تراخيص قيادة الطائرات
أبرز المواد
 صور.. دخان حرائق غابات أمريكا يصل إلى أوروبا
أبرز المواد
 أمريكا تهدد بمعاقبة أي شركة سلاح تعقد صفقات مع إيران
أبرز المواد
برشلونة يكسب جيرونا بثلاثة أهداف ودياً

برشلونة يكسب جيرونا بثلاثة أهداف ودياً

أبرز المواد
أسعار النفط ترتفع لأكثر من 4 % مع تراجع المخزون الأمريكي

أسعار النفط ترتفع لأكثر من 4 % مع تراجع المخزون الأمريكي

أبرز المواد
نصف تريليون دولار في 6 أشهر.. ماذا فعل كورونا بالسياحة؟

نصف تريليون دولار في 6 أشهر.. ماذا فعل كورونا بالسياحة؟

أبرز المواد
هل أنت منهم؟… الكشف عن الأشهر التي يولد فيها المعمرون

هل أنت منهم؟… الكشف عن الأشهر التي يولد فيها المعمرون

أبرز المواد

أسعار النفط ترتفع لأكثر من 4 % مع تراجع المخزون الأمريكي

أسعار النفط ترتفع لأكثر من 4 % مع تراجع المخزون الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=903719
المناطق - الرياض

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم بأكثر من أربعة بالمئة، وذلك بعد تقارير حول تراجع مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة، وتوقف جزء كبير من الإنتاج البحري الأمريكي بسبب الإعصار “سالي”.
وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 42.22 دولار للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.69 دولار بما يعادل 4.2 بالمئة، فيما أغلق الخام الأمريكي على صعود 1.88 دولار أو 4.9 بالمئة إلى 40.16 دولار للبرميل.
كما تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 496 مليون برميل، وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من البنزين 400 ألف برميل.

روابط ذات صلة

برشلونة يكسب جيرونا بثلاثة أهداف ودياً

برشلونة يكسب جيرونا بثلاثة أهداف ودياً
نصف تريليون دولار في 6 أشهر.. ماذا فعل كورونا بالسياحة؟

نصف تريليون دولار في 6 أشهر.. ماذا فعل كورونا بالسياحة؟
أبل تكشف أجهزتها الجديدة.. وكثر يتساءلون: أين آيفون 12؟

أبل تكشف أجهزتها الجديدة.. وكثر يتساءلون: أين آيفون 12؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*