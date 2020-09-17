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برشلونة يكسب جيرونا بثلاثة أهداف ودياً

برشلونة يكسب جيرونا بثلاثة أهداف ودياً
http://almnatiq.net/?p=903720
المناطق - الرياض

كسب فريق برشلونة الإسباني نظيره جيرونا الإيطالي ” درجة ثانية ” بثلاثة أهداف مقابل هدف ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام ، استعدادًا للموسم الرياضي .
وسجل ثلاثية برشلونة البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة 21 ، وميسي في الدقيقتين 45 ، 51 ، فيما سجل الإسباني سامويل سايس هدف جيرونا عند الدقيقة 46.

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