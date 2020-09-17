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الإطاحة بعصابة تورطت بالسطو على منازل الرياض

الإطاحة بعصابة تورطت بالسطو على منازل الرياض
http://almnatiq.net/?p=903722
المناطق - الرياض

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم ، تمثلت بالسطو على المنازل والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة ومبالغ مالية ومقتنيات، قدرت قيمتها بحوالي 140000 ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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